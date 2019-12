Autsch! Christin Kaeber genießt eigentlich gerade ihre Schwangerschaft: Die ehemalige Survivor-Teilnehmerin ist aktuell bereits im siebten Monat. Die Influencerin liebt es, ihre schöne Baby-Rundung auf zahlreichen Fotos in die Kamera zu halten. Auch ist die Polizistin noch mächtig aktiv – erst vor Kurzem verbrachte die Bald-Mami Turteltage mit ihrem Freund Leons am Strand. Doch in den vergangenen Tagen musste es die Blondine etwas ruhiger angehen lassen: Christin hat plötzlich fiese Schmerzen!

"Ich habe seit ein paar Tagen mordsmäßige Rückenschmerzen ausschließlich im unteren Rücken", verrät die Beauty aktuell in ihrer Instagram-Story. Die TV-Bekanntheit hat auch einen Verdacht, woran das liegen könnte: "Ich glaube, dass es der Ischias-Nerv ist, weil die Kleine womöglich ungünstig liegt oder gerade einen Schub macht." Nicht nur Christin muss sich mit diesem unangenehmen Stechen auseinandersetzen – vielen Schwangeren drückt das Ungeborene auf den Hüftnerv. Viel Wärme, Massagen und gezielte Sportübungen können bei den Beschwerden Abhilfe schaffen.

Christin hat ihren eigenen Weg, um gegen den unangenehmen Druck vorzugehen: "Die Konsequenz aus meinem Schmerz ist, dass ich mir mal so einen Gurt bestellen muss, um meinen Rücken zu stabilisieren. Es wird in den nächsten Wochen bestimmt nicht angenehmer, ich bin oft in der Quälphase." Die Schwester von Liz Kaeber (27) will nämlich auch in der kommenden Zeit fit sein.

