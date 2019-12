Dieser Auftritt ist eine wahre Rarität! Seit neun Jahren sind Megan Fox (33) und Brian Austin Green (46) verheiratet. Hinter dem Paar liegt eine lange On-Off-Beziehung – doch mittlerweile sind die beiden glücklicher denn je und genießen ihr Familienleben mit den drei Kindern. Erst kürzlich überraschte das Duo zusammen auf einem Event: Nach ziemlich langer Zeit flanierten Megan und Brian zusammen über einen roten Teppich!

Wie Entertainment Tonight berichtet, hatten die beiden ihren letzten gemeinsamen Auftritt im Jahr 2014. Am Montagabend sorgten sie dann mit ihrem Erscheinen bei dem PUBG Mobile's #Fight4TheAmazon-Event umso mehr für Aufsehen. In einem rosafarbenen Satinkleid strahlte die 33-Jährige ziemlich glücklich an der Seite ihres Gatten – und auch dem Beverly Hills, 90210-Star schien die Aufmerksamkeit zu gefallen.

Erst vor wenigen Wochen plauderte der Schauspieler aus, warum seine Ehe nach dem ganzen Auf und Ab wieder richtig gut funktioniert. "Wir sprechen über alles. Wir versuchen, so offen und transparent wie möglich miteinander umzugehen. Je mehr wir über Dinge reden, desto mehr verstehen wir uns. Wir wissen unsere Unterschiede wirklich mehr zu schätzen als zuvor", erzählte Brian gegenüber HollywoodLife.

Backgrid Megan Fox, Ehemann Brian und ihre Söhne Journey, Bodhi und Noah im Dezember 2019

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014

Paul A. Hebert/Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox

