Private Bilderreihe aus dem Krankenhaus! Evelyn Weigert schwebt gerade auf Wolke sieben. Erst Ende Oktober heiratete sie hochschwanger ihren Liebsten Alexander und dann gab sie am Sonntag nach einigen Tagen Funkstille im Netz die freudige Nachricht bekannt, dass sie Mutter geworden ist. Ob das frischgebackene Ehepaar einen Sohn oder eine Tochter bekommen hat, ist allerdings noch ein Geheimnis. Die Moderatorin ließ ihre Follower nun aber mit diesen Fotos an der Reise bis hin zur Geburt teilhaben!

In ihrer Instagram-Story teilte sie lustige Schnappschüsse aus dem Krankenhaus – immer mit an ihrer Seite: Ehemann Alex. Zu Beginn lag das verliebte Paar noch gemeinsam im Krankenbett und alberte herum. Auf einem Foto sieht man, wie Evelyn ihre Beine überschlägt und herzhaft lacht. Die nächsten Bilder in ihrem selbst ernannten "Geburtsbericht" auf Insta zeigen das Paar gut gelaunt mit vielen Naschereien vor sich. "Noch mal hart snacken. Weil man isst das letzte Mal für zwei", schrieb sie belustigt zu dem Foto.

Auf einem ihrer letzten Aufnahmen in ihrer Story auf Instagram war die 29-Jährige dann überglücklich zu sehen. Sie strahlte bis über beide Ohren, während sie ihr neugeborenes Baby in den Armen hielt. Das nächste Foto zeigt Evelyn erneut mit einem gut gefüllten Teller vor sich "Und dann wieder snacken", kommentierte sie ihren Beitrag.

Instagram / evelynweigert Evelkyn Weigert, Dezember 2019

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert, Dezember 2019

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert, Dezember 2019

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrem Baby



