Geben diese Bilder Anlass zur Sorge? Für Amanda Bynes (33) waren die vergangenen Jahre ganz schön turbulent. Die Schauspielerin hatte immer wieder starke Drogenprobleme und begab sich bereits mehrfach in eine Entzugsklinik. Zuletzt sah es fast so aus, als hätte sie ihr Leben wieder im Griff. Aber aktuelle Fotos zeigen die 33-Jährige jetzt ziemlich abgekämpft: Amanda soll aus dem Entzug geflohen sein.

Pinkfarbene Haare, blasse Haut und eine Zigarette in der Hand – so zeigte sich die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin am Donnerstag in Los Angeles. Ein Insider verriet im Gespräch mit E!News, dass sie die Einrichtung, die in den vergangenen Wochen ihr Zuhause war, verlassen hat. Ihr derzeitiger Wohnort sei nicht bekannt. Außerdem soll sie ihr Studium hingeschmissen haben. Die Quelle betonte aber, dass Amanda keinen Drogenrückfall habe. Ihr Umfeld sei jedoch stets besorgt, dass sie wieder in die Abhängigkeit verfallen könnte.

Die Aufnahmen zeigen Amanda auf dem Weg zu einem Gerichtstermin, den ihre Anwälte und Eltern angesetzt hätten, um weitere Schritte zu besprechen. "Sie geht vielleicht nicht zurück in die Klinik [...]. Es geht ihr geistig und körperlich gut. Also muss sie nicht zurück. Aber es ist unklar, was passieren wird." Aktuell hätten ihre Mutter und ihr Vater die Vormundschaft für Amanda. Aber sie versuche, dagegen vorzugehen.

APEX / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles

Anzeige

APEX / MEGA Amanda Bynes, Schauspielerin

Anzeige

APEX / MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de