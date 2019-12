Umzugspläne bei Claudia Norberg! Nach der Trennung von Noch-Ehemann Michael Wendler (47) im Herbst 2018 war die Blondine aus dem gemeinsamen Haus in Cape Coral, Florida ausgezogen. Zuletzt hatte die Mutter einer Tochter sogar in ihrem alten Kinderzimmer in Deutschland Zuflucht gesucht. Doch die 41-Jährige will in die US-amerikanische Kanal-Stadt zurückkehren – und könnte glatt Michael und Freundin Lauras (19) Nachbarin in Cape Coral werden!

Schon Anfang November sprach Claudia im Promiflash-Interview über ihre Zukunftsvisionen: "Ich bin dabei, mir ein Haus zu suchen in Cape Coral. Das ist auf Position eins meiner Liste!" Dort wolle die gelernte Handelskauffrau sich in der Tourismus-Branche selbstständig machen: "Ich würde gerne ein Haus anmieten und Zimmervermietung anbieten. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Deutschen, der Lust hätte, mit mir unter einem Dach zu leben und mich zwischenzeitlich auch kennenzulernen, vielleicht auf der Terrasse den einen oder anderen Wein mit mir zu trinken!"

Dass Claudia in Cape Coral ihrem Ex und dessen neuer Flamme Laura über den Weg läuft, ist nicht unwahrscheinlich: Knapp 17.000 Einwohner leben in der Stadt am Golf von Mexiko. Tochter Adeline lebt aktuell noch bei dem Schlagerstar und dessen Partnerin. Für Claudia der Hauptgrund, die Nähe ihres Verflossenen zu suchen – selbst, wenn das zu Spannungen mit dem Wendler und Laura führen sollte "Da muss ich auch egoistisch sein, mir geht es ausschließlich um meine Tochter. Ich möchte sie einfach in meiner Nähe wissen und so oft wie möglich sehen", erklärte sie gegenüber Bild.

United Archives GmbH / ActionPress Claudia Norberg im September 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler am Meer

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg

