Sacha Baron Cohen (48) lässt für seine Frau Isla Fisher (43) die Muskeln spielen! Seiner Spionenrolle in "The Spy" verdankt der Schauspieler nicht nur eine Oscar-Nominierung, sondern auch eine ordentliche Body-Transformation. Um in der Miniserie richtig mithalten zu können, trainierte Sacha im Vorfeld ziemlich hart. Seiner Liebsten scheint das ziemlich gut zu gefallen. Sie teilt das sexy Oben-Ohne-Workout ihres Mannes mit den Fans.

"Ich bin so stolz darauf, dass mein Mann für einen Oscar als bester Schauspieler nominiert wurde", freut sich die rothaarige Beauty zu einem Instagram-Clip. Darauf trainiert ihr Mann oberkörperfrei mit zwei Hanteln und präsentiert ihr seinen Astral-Körper. Auch wenn Isla vor allem die neuen Muskeln des 48-Jährigen liebt, stellt sie klar, dass Sacha noch viel mehr für die perfekte Verkörperung seiner Filmfigur getan habe: "Er ist nicht nur seinen Daddy-Body losgeworden, er musste auch drei verschiedene Dialekte lernen und vier Monate am Set in Casablanca leben.

Schon bevor sich Sacha die Mega-Mukkis antrainiert hatte, betonte seine Liebste des Öfteren, wie happy sie mit ihrem Göttergatten sei. Im kommenden Jahr feiern die beiden bereits ihr zehntes Ehe-Jubiläum. Ob sie sich zu diesem Anlass ein zweites Mal das Jawort geben wollen? Erst vor Kurzem hatten Paparazzi die Dreifach-Mama in einem Brautmodengeschäft in Los Angeles erwischt. Zusammen mit einer Freundin war sie zwischen den weißen Traumkleidern hindurch geschlendert und hatte sich passende High Heels angesehen.

Instagram / islafisher Schauspieler Sacha Baron Cohen

Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Isla Fisher in einem Brautmoden-Laden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de