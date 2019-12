Bandeln sie wieder an? Knapp zehn Monate ist es her, dass sich Lady Gaga (33) und der Talent-Agent Christian Carino trennten. Dabei hatten sie sich erst im Oktober 2018 verlobt – ein dicker pinker Verlobungsring prangte seither an der linken Hand der Sängerin. Im Februar 2019 verkündete das Paar dann nach zwei gemeinsamen Jahren dass Ende seiner Beziehung. Ist die Funkstille inzwischen vorbei? Die zwei Ex-Verlobten sollen wieder Kontakt zueinander haben.

Allzu große Hoffnung sollten sich die Fans der Oscar-Gewinnerin allerdings nicht machen. Ein Liebes-Comeback scheint nicht auf dem Plan zu stehen. Wie das Onlineportal US Weekly von einem Insider erfuhr, würden die ehemaligen Lebenspartner zwar wieder miteinander sprechen, "aber nur als Freunde". Romantische Gefühle? Fehlanzeige! "Da geht nichts", betonte die Quelle weiter.

Auch die Spekulationen rund um neue Liebschaften der beiden sprechen gegen eine Reunion. Lady Gaga hatte Berichten zufolge etwa drei Monate lang eine Liaison mit Toningenieur Dan Horton, ist aber laut eigenem Instagram-Account nach wie vor eine "Single Lady". Christian hingegen begann im August, sich mit der Publizistin Robin Baum zu treffen.

Getty Images Christian Carino und Lady Gaga im Januar 2019

Anzeige

MEGA Christian Carino und Lady Gaga im Oktober 2018

Anzeige

MEGA Lady Gaga und Christian Carino im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de