Hat Harry Styles (25) etwas zu tief ins Glas geschaut? Der Musiker geht nach seinem Ausstieg bei One Direction seinen eigenen Weg – und das total erfolgreich. Sein neues Solo-Album "Lights Up", das er im Oktober auf den Markt gebracht hat, landete sofort auf den oberen Platzierungen der internationalen Charts. Harry ist aktuell eben total angesagt und darf bei keinem Event fehlen. Neben den ganzen Verpflichtungen braucht der 25-Jährige aber auch mal eine Auszeit mit seinen Freunden – doch hat er bei seiner letzten Sause etwas zu viel gebechert?

Am Mittwoch wurde der gebürtige Brite von Paparazzi dabei abgelichtet, wie er eine Hausparty in Los Angeles verließ. Doch der Teenieschwarm brauchte bei seinem Gang vom Haus zum Wagen etwas Unterstützung: Harry wurde von seinem Bodyguard zum Gefährt geführt. Der "Falling"-Interpret wollte dabei auf keinen Fall abgelichtet werden und versteckte sein Gesicht – seine Angestellten leuchteten in die Kameras der Fotografen. Ob Harry sich nach ein paar Drinks verstecken wollte, oder er einfach generell keinen Bock auf Schnappschüsse hatte?

Harry ist zumindest ausschweifenden Party-Abenden nicht abgeneigt. Der Lockenkopf feiert nämlich seine Geburtstage immer gerne mit viel Alkohol und coolen Karaoke-Einheiten. Auch Promi-Gäste dürfen nicht fehlen: So waren unter anderem 2017 Topmodel Cindy Crawford (53) oder Musiker Tommy Lee (57) am Start.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Backgrid; ActionPress Harry Styles und sein Bodyguard nach einer Hausparty

Getty Images Harry Styles, Sänger

