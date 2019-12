Von Bella Italia bis in den indischen Dschungel: Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel geht Bauer sucht Frau International auch im nächsten Jahr wieder an den Start! Am ersten Weihnachtsfeiertag werden die neuen Teilnehmer vorgestellt, die 2020 die Liebe ihres Lebens treffen wollen. Bisher wurden lediglich sieben einsame Landwirte vorgestellt – darunter sogar zwei Kandidatinnen. Jetzt sind noch weitere Singles dazugekommen!

Namibia dürfte inzwischen fast zur zweiten Heimat von Moderatorin Inka Bause (51) geworden sein. Auch in der kommenden Staffel ist einer der Bauern ein Wahl-Afrikaner: Der 71-jährige Sigi aus Namibia bestritt seinen Alltag bisher allein – ob er endlich eine Dame finden wird, die mit ihm in seinen heiß geliebten Jacuzzi steigen will? Nachzügler Reiner ist ebenfalls noch immer solo unterwegs. Der Ranch-Besitzer ist 59 Jahre alt und lebt in Ungarn. Dort geht er seiner großen Leidenschaft nach: dem indianischen Reiten.

Nicht allzu weit entfernt wohnt Emanuel: Der 44-jährige Österreicher eilt Tieren in Not zur Hilfe und gibt ihnen auf seinem Gnadenhof ein neues Zuhause. Für Farmer Daniel muss Inka die komplette Erdkugel umrunden und nach Neuseeland reisen: Dort lebt der 22-Jährige – er ist Imker aus Leidenschaft und hatte noch nie eine Freundin. Weiter geht es in Italien, wo Christoph auf seine Traumfrau wartet. Der 30-Jährige baut zusammen mit seinem Bruder Obst an und möchte endlich eine eigene Familie gründen. In Südafrika nimmt Bauer Gerhard Inka in Empfang: Der 60 Jahre alte Fagott-Spieler betreibt neben einer Viehzucht auch eine Musik-Tagungsstätte.

Dabei könnten sich die Höhepunkte der Show sowohl in Mexiko wie in Australien abspielen – von hier kommen immerhin die allerersten weiblichen Kandidaten, die an der internationalen Kuppelshow teilnehmen! Katharina (51) und Viv (38) wanderten beide mit ihren damaligen Partnern aus, doch ihre Beziehungen zerbrachen. Jetzt wollen sie neue starke Männer finden, die tatkräftig bei der Hofarbeit mit anpacken.

Auch auf ein Debüt können sich die Zuschauer im kommenden Jahr freuen: Erstmals ist ein Farmer aus Indien mit von der Partie! Ashok ist 42, bewirtschaftet mit seinem Vater eine Kokos- und Palmenplantage und hofft nach einer gescheiterten Ehe endlich auf ein Happy End.

TVNOW Emanuel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Daniel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Christoph, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Gerhard, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Katharina, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2020

TVNOW Vivien, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2020

TNOW Ashok, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020



