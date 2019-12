Keine große Party zum Jahreswechsel für Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21)? Nachdem die beiden Musiker im Juni die gemeinsame Single "Señorita" veröffentlicht hatten, wurden die Gerüchte, dass die beiden sich in einer Beziehung befinden, immer lauter. Seit Anfang August gehen die Turteltauben jedoch offen damit um, ein Liebespaar zu sein und knutschen auch wild in der Öffentlichkeit miteinander rum. Doch wie verbringt das Couple den Silvesterabend?

In der Radiosendung SiriusXM's Hits 1 plauderte die Sängerin am Freitag mit Andy Cohen (51) über die anstehenden Festtage. Dabei verriet sie: "Ich denke, ich werde einfach mit Shawn rumhängen. Ich meine, ich glaube es nicht, sondern ich weiß es!" Doch ob sie und ihr Liebster in Toronto rausgehen und eine wilde Sause zum Beginn des neuen Jahres feiern werden, könne sie noch nicht sagen. "Wer weiß, was passieren wird", gab sie sich geheimnisvoll.

Wollen die jungen Liebenden ganz für sich allein ins neue Jahr starten? Schließlich wissen die Chartstürmer bestens, wie sie ihre gemeinsame Zeit sinnvoll nutzen. Laut Aussagen der gebürtigen Kubanerin würden sie und ihr Lover meistens miteinander rummachen.

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den American Music Awards 2019

ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello in West Hollywood

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

