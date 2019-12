Bald ist es wieder soweit: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Während sich einige Leute gerade im Geschenkewahn befinden, planen andere wiederum fleißig die Festtage. Neben dem traditionellen Essen möchte es sich die ein oder andere Familie vor dem Fernseher gemütlich machen und Filme gucken, die vor allem an den winterlichen Feiertagen im Programm stehen. In einem eher unbekannten Weihnachtsfilm ist dafür ein krasser Filmstar eines beliebten Liebesdramas in der Hauptrolle zu sehen!

Ende November wurde laut RadioTimes die 2006 verfilmte Romantikkomödie "The Road to Christmas" auf dem britischen TV-Sender Channel 5 ausgestrahlt. Die Hauptfigur verkörpert keine Geringere als Jennifer Grey (59), die 1987 durch ihre Figur als Baby in Dirty Dancing bekannt wurde. In dem Film schlüpft sie in die Rolle von Claire Jameson, einer erfolgreichen Modefotografin, deren an Weihnachten geplante Hochzeit wegen eines Schneesturms auf Eis gelegt wird. In Deutschland wird der Streifen in diesem Jahr jedoch nicht im TV ausgestrahlt.

An der Seite von Patrick Swayze (✝57) wurde die 59-Jährige weltbekannt. Doch an den Erfolg von 1987 kam die Schauspielerin nicht mehr heran. Meistens wurde sie als Nebenrolle in kleinen Produktionen besetzt. Zuletzt war die Amerikanerin in drei Folgen der erfolgreichen Arztserie Grey's Anatomy zu sehen.

Getty Images Jennifer Grey bei der Premiere von "Captain Marvel" im März 2019

MG RTL D Jennifer Grey am Set von "Dirty Dancing"

Getty Images Schauspielerin Jennifer Grey

