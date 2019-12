Na, dann mal Happy Birthday Taylor Swift! Am Freitag wurde die Sängerin 30 Jahre alt – doch anstatt an diesem besonderen Ehrentag mal die Füße hochzulegen, stand TayTay tatsächlich auf der Bühne und eröffnete den alljährlichen Jingle Ball im New Yorker Madison Square Garden. Während die Katzen-Mama schon dort mit einer großen Katzen-Torte überrascht wurde, ging es für sie nach dem Gig gleich weiter zu ihrer eigenen Party – und die Gästeliste konnte sich mal wieder sehen lassen.

In den vergangenen Monaten ist es recht still geworden um Taylor und ihre berühmte Girls-Clique. Doch pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag feierten die Freundinnen mit einer großen Weihnachtssause ihr Comeback. Mit von der Partie bei der Swiftmas-Birthday-Bash: die alte Crew um Gigi Hadid (24), Abigail Anderson und Blake Lively (32), mit denen sie bereits Silvester 2018 gefeiert hatte. Wer nun denkt, das seien ja genug Berühmtheiten auf einem Haufen, liegt weit daneben: Denn die Sängerinnen Halsey (25), Camila Cabello (22) und Cazzie David machten die weltberühmte Gästeliste fast komplett.

An ihrem Geburtstag machte Taylor den Fans neben dem Konzert noch ein weiteres Geschenk: Auf ihrer Instagram-Seite teilte sie ein paar Eindrücke des Abends. Und siehe da – auch von ihren Freunden bekam sie zur Feier des Tages einen mit essbaren Katzen verzierten Kuchen.

Dia Dipasupil/Getty Images for iHeartMedia Musikerin Taylor Swift beim iHeartRadio's Jingle Ball 2019

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift feiert ihren 30. Geburtstag

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift an ihrem Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de