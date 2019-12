Da wird Jennifer Garner (47) selbst zum Kind! Die Schauspielerin und Ex von Ben Affleck (47) ist mittlerweile Mutter von drei Sprösslingen: Ihre älteste Tochter Violet (14) kam 2005 zur Welt, vier Jahre später bekam Jennifer ihr zweites Mädchen Seraphina (10) und 2012 folgte die Geburt von Nesthäkchen Samuel (7). Ihr Muttersein hindert die 47-Jährige aber nicht daran, ab und zu auch mal albern zu sein: Von Fotografen wurde sie nun beim Werfen von Wasserbomben abgelichtet. Aber mit wem und warum führte sie diese spaßige Schlacht in Los Angeles?

In einem blau-weißen Sportoutfit inklusive Stirnband war die brünette Beauty konzentriert bei der Sache und warf ihre mit Flüssigkeit gefüllten Ballons gezielt auf ihre Gegner. Und sie hatte sichtlich Spaß dabei! Die Werferei machte Jennifer trotz des hohen Fun-Faktors aber nicht nur zum Vergnügen, sondern die Bilder entstanden bei Dreharbeiten für ihren neuen Film. In dem Netflix-Streifen "Yes Day" spielt sie eine Mutter, die ihrem Kind einen Tag jeden Wunsch erfüllen muss. Die Eigenproduktion des Streaming-Portals basiert auf einem Kinderbuch und wird von Miguel Arteta verfilmt.

Ob ihre Kinder wohl auch bald in ihre Fußstapfen treten und Schauspieler werden? Das wird die Zukunft noch zeigen, aber zumindest optisch fällt bei Violet der Apfel definitiv nicht weit vom Stamm: Die mittlerweile 14-Jährige ist ihrer Mutter schon wie aus dem Gesicht geschnitten. Außerdem überragt die Teenagerin inzwischen mit ihrer Größe fast ihre berühmte Mama.

Backgrid / ActionPress Jennifer Garner bei den Dreharbeiten zu "Yes Day"

Backgrid / ActionPress Jennifer Garner, Schauspielerin

Backgrid Jennifer Garner und Tochter Violet im November 2019

