Da hat aber jemand mächtig Freude am Schwitzen! Reese Witherspoon (43) zählt schon seit Jahren zur absoluten Hollywood-Elite. Ihre Rolle als Elle Woods in "Natürlich Blond" verschaffte ihr den Durchbruch. Nun steht ein dritter Teil der beliebten Kino-Reihe in den Startlöchern – nach 16 Jahren Pause. Und dafür scheint Reese jetzt in Sachen Fitness noch mal eine Schippe drauflegen zu wollen: Bis über beide Ohren strahlend wurde die Blondine nun beim Joggen abgelichtet!

Von wegen Sport ist Mord! Die Schauspielerin scheint mächtig Spaß am Dauerlauf zu haben. Das beweisen nun Paparazzi-Fotos, die Reese gemeinsam mit einer Freundin in Brentwood zeigen. In schwarzer Sportkleidung und mit verspiegelten Sonnenbrillen joggten die beiden Damen hochmotiviert durch die Straßen. Während so manch einem nun die Anstrengung ins Gesicht geschrieben stehen würde, scheint die 43-Jährige die körperliche Ertüchtigung vollends zu genießen – auf den Aufnahmen grinst sie immerhin wie ein Honigkuchenpferd!

Neben den regelmäßigen Fitnesssessions setzt Reese übrigens auch auf Teilzeitfasten, um in Form zu bleiben. In einem Interview mit Radio Times plauderten sie und Kollegin Jennifer Aniston (50) über die Methode, in der nur acht Stunden am Tag feste Nahrung verspeist werden darf. Während Jen ihr Frühstück ganz sausen lässt, steht bei Reese in den Morgenstunden immerhin ein grüner Saft und Kaffee auf dem Plan.

SIPA PRESS/ ActionPress Reese Witherspoon, Schauspielerin

Anzeige

X17online.com/ ActionPress Reese Witherspoon und eine Freundin in Brentwood

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jennifer Aniston 2019 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de