So natürlich präsentiert sich Anne Wünsche (28)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin lässt ihre Fans regelmäßig im Netz an ihrem Leben teilhaben. Obwohl andere Influencer sich dabei häufig lieber perfekt gestylt zeigen, bewies die Schauspielerin bereits mehrmals, dass sie auch ohne den Glamour kann: Unter anderem zeigte sie sich 2017 auf einem Bild ganz ohne Make-up! Nun legte Anne mit einem weiteren Foto mit blankem Gesicht nach!

Auf Instagram postete die Mutter zweier Töchter nun ein Selfie mit zerzausten Haaren und offenbar ganz ohne Wimperntusche und Co. Doch auch im ganz natürlichen Look fühlt sich Anne offenbar pudelwohl und schrieb stolz: "Ein Selfie ohne Filter und ohne sich davor die Haare gekämmt zu haben und ich fühl mich trotzdem wohl."

Das habe bei ihr jedoch seine Zeit gebraucht, da sie sich von den vielen perfekten Post auf der Foto- und Videoplattform eingeschüchtert gefühlt habe: "Ich selbst stand dann immer vorm Spiegel und habe mich gefragt, wieso meine Haare nicht so toll aussehen, wieso meine Zähne nicht so weiß sind oder wieso mein Gesicht Flecken hat und bei den anderen alles so glatt aussieht." Sie sei traurig darüber, dass viele Personen in den sozialen Netzwerken nicht ihr echtes, sondern ein geschöntes Leben zeigten.

