Das wird nicht nur Vanessa Hudgens total gerührt haben! Am vergangenen Samstag feierte die brünette Schauspielerin ihren 31. Geburtstag. Seit sie als Teenager in die Rolle der Schülerin Gabriella Montez in High School Musical geschlüpft war, ist sie mit ihrer Kollegin Ashley Tisdale (34) eng befreundet. Stolze 16 Jahre sind seitdem vergangen! Und an genau diese Zeit erinnert sich Ash nun zurück – mit einem emotionalen Geburtstag-Post für ihre liebste Wegbegleiterin.

Während die beiden auf der Leinwand stets als knallharte Konkurrentinnen Gabriella und Sharpay zu sehen waren, verbindet sie privat eine ganz besondere Beziehung. "Sie ist die Gabriella zu meiner Sharpay. Sie ist wirklich die einzige Person, die eine lange Zeit meines Lebens versteht und aus diesem Grund schätze ich unsere Freundschaft", schreibt die blonde Darstellerin der Rolle Sharpay auf Instagram zu einer Mini-Sequenz aus der gemeinsamen Disney-Produktion. "Ich liebe dich, Nessa! Es gibt niemanden außer dir, wo ich einfach ich selbst sein kann", beendet die 34-Jährige ihre emotionale Geburtstagsgratulation.

Und nicht nur Ashley hat am 31. Jubiläum an die Beauty gedacht – auch viele andere Stars mischten sich unter die zahlreichen Gratulanten im Netz. Neben Francia Raisa (31) und Monique Coleman (39) sendete auch Modern Family-Star Sarah Hyland (29) die herzlichsten Grüße an das Geburtstagskind. "Danke, dass du immer die hellste Lichtquelle im Leben eines jeden bist", postete sie auf ihrem Social-Media-Kanal und teilte dazu ein lustiges Bild mit Vanessa und dem Grinch.

Walt Disney Co./courtesy Everett Collection/ ActionPress Vanessa Hudgens, Zac Efron und Ashley Tisdale in "High School Musical"

Walt Disney Co./courtesy Everett Collection/ ActionPress Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens in "High School Musical"

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und Vanessa Hudgens

