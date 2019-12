Herzogin Meghan (38) überrascht mit einer unerwarteten Geste! Die vergangenen Monate sind für das neue Mitglied der königlichen Familie keinesfalls leicht gewesen: In den britischen Medien wurde die Frau an Prinz Harrys (35) Seite teilweise so falsch dargestellt, dass das Paar die Zeitungen verklagte. Von ihren Unterstützern wird die Mutter des kleinen Archie Harrison jedoch immer wieder ermutigt – auf die Worte eines Fans reagierte sie jetzt ihrerseits sogar mit einem Brief!

Mit einem Antwortschreiben aus dem Buckingham Palace hatte Becca Anderson aus Charleston wohl kaum gerechnet! Wie Dailymail berichtete, bekam die Amerikanerin für ihre "großzügigen und unterstützenden Worte" ein royales Schreiben mit einer Mitteilung der Leiterin des Korrespondenzbüros: "Die Herzogin von Sussex hat mich gebeten, Ihnen für ihre nachdenkliche Karte zu danken." Welche Notiz der amerikanische Fan der ehemaligen Suits-Darstellerin zukommen ließ, blieb geheim – doch die Herzogin bewies mit ihrer Antwort, wie bodenständig sie sein kann und wie verbunden sie ihren Landsleuten immer noch ist.

Aktuell befindet sich das royale Ehepaar samt Archie-Baby in einer sechswöchigen Pause - sozusagen Ferien, von den königlichen Pflichten. Dabei wird angenommen, dass die kleine Familie die Auszeit nutzt, um Meghans Mutter Doria Ragland einen Besuch in den USA abzustatten. Wenn dies der Fall sein sollte, so wäre es auch das erste Mal, dass Klein-Archie die amerikanische Heimatstadt seiner Mama zu sehen bekommt.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Dutch Press Photo Agency/ ActionPress Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie

