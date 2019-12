Es soll wieder "Ja" gesagt werden! Gestern Abend flimmerte erst das große Finale von Hochzeit auf den ersten Blick über die Mattscheiben, schon sollen die Zuschauer mit einem neuen Ehe-Format vor die Bildschirme gelockt werden, denn Heiraten vor laufenden TV-Kameras ist in den vergangenen Jahren extrem trendy geworden. Ob bei "Vier Hochzeiten und eine Traumreise", "Secret Wedding", "Die perfekte Hochzeit", "Ganz in Weiß" oder Zwischen Tüll und Tränen – zahlreiche Bräute und Bräutigame lassen ihren großen Tag von einem Fernsehteam begleiten. Mit "Deine Hochzeit – Live" plant RTL2 das Liebesspektakel jetzt auch noch mit Direktübertragung!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, will der Sender vermutlich ab 2020 auf dieses spannende Konzept setzen: Mit "Deine Hochzeit – Live" soll eine neue Sendung an den Start gehen, in der sich Paare im Kreise von Familie und Freunden das Jawort geben – klingt eigentlich ganz gewöhnlich, wäre da nicht die Crew, die die intime Zeremonie aufzeichnet und sofort ausstrahlt. Für die neue Show suche der Sender derzeit noch nach mutigen Duos, die neben dem großen Schritt in die Ehe auch noch den in die Öffentlichkeit wagen wollen. Der Starttermin stehe aktuell aber noch nicht fest.

Mit bis zu elf Millionen Zuschauern zählte Traumhochzeit zu den beliebtesten Shows der 90er-Jahre. Unter der Moderation von Linda de Mol (55) traten Paare in verschiedenen Spielen gegeneinander an – das Gewinnerpärchen gab sich als absolutes Highlight schließlich das Jawort. Bei "Deine Hochzeit – Live" liegt der Fokus aber lediglich auf der romantischen Sause selbst. Was haltet ihr von dem Live-Konzept?

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

MG RTL D / Stefanie Schumacher Brautmodengeschäft "Lavie" aus "Zwischen Tüll und Tränen"

United Archives GmbH / ActionPress Moderatorin Linda de Mol, 1992

