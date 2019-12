Gestern Abend lockte die finale Folge von Hochzeit auf den ersten Blick zahlreiche Flirtformat-Fans vor die Fernseher – denn den insgesamt sechs Paaren der sechsten Staffel wurde die alles entscheidende Frage "Wollen Sie die Ehe oder wollen Sie die Scheidung?" gestellt. Zuvor hatte Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn ordentlich die Spannung angeheizt, indem sie etwas Großes ankündigte, was es so in der Sendung noch nie gegeben habe. Und die Expertin sollte recht behalten: Beim großen Wiedersehen lief dieses Jahr einiges anders als sonst!

Mit vier glücklich verheirateten Paare, die sich für die Ehe entschieden, war die Staffel nicht nur die erfolgreichste seit Langem, sondern auch die mit den meisten unerwarteten Ereignissen. Gleich zwei Männer fielen vor ihren Herzdamen auf die Knie und stellten die Frage aller Fragen, die ihnen durch das Sozialexperiment verwehrt geblieben war. Serkan möchte seine Samantha noch einmal ehelichen und auch Alex würde gerne noch einmal zu seiner Cindy (31) Ja sagen.

Aber es gab nicht nur positive Überraschungen – ein herzzerreißendes Geständnis dürfte die Zuschauer mit erstaunten Gesichtern zurückgelassen haben: "Ich habe vor der Hochzeit jemanden kennengelernt", verriet Jessica, die mit ihrem Noch-Ehemann Marc auf der Couch saß. Die anderen Kandidaten, die das Geschehen über den Bildschirm mitverfolgten, waren geschockt – Marcel und Serkan holten den enttäuschten Marc sogar aus dem Raum, damit er ein bisschen Dampf ablassen konnte.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 Serkan und Samantha im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Cindy und Alex im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Jessica und Marc

