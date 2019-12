Was geht denn nun zwischen diesen beiden Damen? Seit einigen Wochen sorgen YouTube-Skandalnudel Tana Mongeau (21) und Miley Cyrus (27)' gar nicht mehr so kleine Schwester Noah Cyrus (19) für jede Menge heiße Spekulationen: Den beiden wird glatt eine Beziehung nachgesagt – wurden sie immerhin auch schon turtelnd und ziemlich oft miteinander gesichtet! Wie es wirklich um die beiden steht, behielten die Blondine und ihre brünette Busenfreundin bisher allerdings für sich. Jedenfalls bis jetzt!

In einem Interview mit ET sprach die platonische Frau von Influencer Jake Paul (22) nun ein wenig aus dem Dating-Nähkästchen: "Ich liebe es einfach, Noah um mich zu haben. Sie hat irgendetwas an sich und das fand ich bereits, bevor ich sie persönlich kannte. Sie ist so echt", kam Tana gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Aber bedeutet das, dass sie auch Schmetterlinge im Bauch hat?

Romantisch gehe es zwischen den It-Girls aber tatsächlich nicht zu: "Es gibt nichts zu verraten – das ist schon alles. Ich mag es einfach, Zeit mit ihr zu verbringen und sie bedeutet mir viel. Alles andere würde es nur in ein Chaos verwandeln", schlug Tana die Möglichkeit einer Romanze aus. Das dürfte Noah aber kaum stören – immerhin wurde die Musikerin kürzlich mit einem anderen Mädchen gesehen!

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Musikerin

Anzeige

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau und Jake Paul

Anzeige

Backgrid/Action Press Noah Cyrus mit Unbekannter in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de