Zwischen absoluten Weltstars bei der "Cats"-Weltpremiere in New York tummelten sich auch zwei Gesichter, die hierzulande sehr beliebt sind! Am Montagabend versammelten sich die Darsteller des Musical-Films, der ab 25. Dezember in Deutschland in die Kinos kommt, in der US-Metropole am Hudson River. Mit dabei waren unter anderem Taylor Swift (30), Rebel Wilson (39) und Jason Derulo (30). Ganz besonders strahlte bei dem Event aber auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Rebecca Mir (27): Das Model lief zusammen mit ihrem Liebsten Massimo Sinató (39) über den hochkarätigen Red Carpet!

Auf den Fotos vom roten Teppich war die Laufsteg-Beauty in einem grünen Glitzerkleid zu sehen. Das Besondere an der Robe war dabei eindeutig der tiefe Ausschnitt, der beinahe bis zum Bauchnabel reicht. Doch auch Rebeccas Ehemann hatte sich für das internationale Event herausgeputzt: Der Tänzer erschien in einem schlichten, schwarzen Anzug und einem weißen Hemd, das er bis zur Brust aufgeknöpft trug. Über ihre Anwesenheit klärte Rebecca schließlich in ihrer Instagram-Story auf: Sie war für das TV-Magazin "taff" auf der Premiere zugegen.

Wie ihr der Streifen gefiel, der im Vorfeld der Premiere wegen seiner 3-D-Effekte für Diskussionsstoff sorgte, verriet die 27-Jährige nicht auf Social Media. Doch abseits des Kinofilms gab es auch andere Dinge vor Ort zu sehen: So kam beispielsweise Jonah Hills (35) Schwester Beanie Feldstein (26) mit ihrer neuen Partnerin Bonnie Chance Roberts zu der VIP-Veranstaltung.

Getty Images Massimo Sinató und Rebecca Mir auf der "Cats"-Weltpremiere in New York City

Getty Images Rebecca Mir auf der "Cats"-Weltpremiere in New York City

Getty Images Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts auf der "Cats"-Weltpremiere in New York City

