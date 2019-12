Ana Ivanovic (32) ist wieder in Topform! Ende August dieses Jahres wurden die ehemalige Tennisikone und ihr Partner, Fußballprofi Bastian Schweinsteiger (35), zum zweiten Mal Eltern. Schon während der Schwangerschaft stellte die Zweifach-Mutter ihre regelmäßigen Sporteinheiten hinten an – doch damit soll jetzt Schluss sein: Ganz nach dem Motto "Besser spät als nie" absolvierte die Ex-Tennisspielerin am vergangenen Dienstag ihren ersten Lauf des Jahres!

Aktuell genießt das Paar seinen Urlaub ohne Kinder in Marokko. Dabei steht neben Entspannung und romantischen Dates auch Sport auf dem Programm: "Endlich habe ich meinen ersten Lauf seit fast einem Jahr gemacht", verriet die Sportlerin via Instagram. Dabei hatte sie einen ganz besonderen Trainingspartner an ihrer Seite: Mit Ehemann Basti joggte die gebürtige Serbin in Leggings und Cap am Jachthafen entlang.

Genau solche sportlichen Momente kamen in der Vergangenheit offenbar immer wieder zu kurz. Zuletzt hatten sich die Eheleute bei einem Tennismatch im November ausgepowert.

