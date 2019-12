Wie sieht es im Liebesleben von Florian Silbereisen (38) aus? Seit vergangenem Dezember sind der Moderator und Schlager-Queen Helene Fischer (35) nicht mehr zusammen. Bereits kurz nach der Trennung gab die 35-Jährige damals bekannt, dass sie in einer neuen Beziehung mit ihrem früheren Tänzer Thomas Seitel sei. Flori ist dagegen immer noch Single – wird sich das bald ändern oder ist der gebürtige Bayer noch nicht bereit für eine neue Liebe?

"Ich hatte immer den Wunsch, einmal eine Familie zu gründen", machte der 38-Jährige gegenüber Bunte klar. Daran habe sich seit dem vergangenen Jahr nichts geändert. Trotzdem möchte er nichts überstürzen: "Alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein", führte er weiter aus. Außerdem scheint er die Single-Zeit gerade zu genießen, denn in dem Gespräch sagte er weiterhin, dass Flirts etwas Wunderbares seien und er nicht vorhabe, ins Kloster zu gehen.

Alles in allem müsse man sich um Flori keine Sorgen machen: Er sei ein glücklicher Mensch, betonte er in dem Interview. "Ich habe in diesem Jahr viel gearbeitet, war ständig unterwegs, durfte viel reisen und habe überall nette Menschen kennengelernt", ließ er die vergangenen zwölf Monate Revue passieren.

Revierfoto / ActionPress Florian Silbereisen, Sänger und Moderator

Public Address / ActionPress Florian Silbereisen, Moderator

Michael Titgemeyer / ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen

