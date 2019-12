Gute Nachrichten für alle treuen Fans von Alles was zählt! Seit über 13 Jahren und mittlerweile mehr als 3000 Folgen zieht die beliebte Vorabendserie die Zuschauer vor die heimischen Mattscheiben. Alles begann damals mit der Geschichte von Eiskunstläuferin Diana Sommer (Tanja Szewczenko, 42) – mittlerweile sind aber viele altbekannte Gesichter ausgestiegen. Aber Retro-Fans können sich nun auf ein "Wiedersehen" mit den Urgesteinen freuen, denn: Bald werden alte Folgen online zu sehen sein.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird Now!, der lineare Online-Sender der Mediengruppe RTL, ab dem 30. Dezember mit der allerersten "Alles was zählt"-Episode starten und dann immer werktags ab 20.15 Uhr zwei Folgen zeigen. Kurz nach der Online-Ausstrahlung sollen sie dann auch in der Mediathek TVNow frei abrufbar sein. "Immer wieder haben die Zuschauer nach Wiederholungen der allerersten Folgen von 'Alles was zählt' gefragt. Das Team von Now! freut sich, diesen Zuschauerwunsch nun erfüllen zu können", erklärte Pressesprecher Magnus Enzmann.

Neben Tanja werden auch andere Darsteller der ersten Stunde wie Thorsten Grasshoff oder Ulrike Röseberg (41) wieder über die Bildschirme flimmern. Für Silvan-Pierre Leirich (59) und Tatjana Clasing (55), die seit Folge eins die Steinkamps mimen und noch immer fester Bestandteil des Cast sind, kommen bei dieser Reise in die Vergangenheit bestimmt ein paar nostalgische Gefühle auf.

MG RTL D / Willi Weber Franziska Benz, "Alles was zählt"-Darstellerin

Anzeige

Karsten Hennig / ActionPress Christiane Klimt, Thorsten Grasshoff und Tanja Szewczenko beim "Alles was zählt"-Fototermin

Anzeige

MG RTL D / Kai Schulz Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich bei "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de