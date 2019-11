Mit dem Ausstieg von Petra Blossey (63) geht bei Unter uns eine Ära zu Ende! Nach 25 Jahren starb ihre Figur Irene Weigel überraschend den Serientod. Seit die erste Folge im November 1994 über die Bildschirme flimmerte, war die Schauspielerin Mitglied des Casts und damit ein wahres Urgestein der Vorabendserie gewesen. Aber wer sind eigentlich sonst die dienstältesten Stars der beliebten RTL-Soaps "Unter uns", GZSZ und Alles was zählt? Promiflash stellt sie euch vor.

GZSZ

Alles begann mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die erste Episode wurde im Mai 1992 ausgestrahlt. Sämtliche Darsteller der ersten Stunde sind längst ausgestiegen und damit ist Wolfgang Bahro (59) am längsten Bewohner des Kolle-Kiezes. Seine Figur Jo Gerner gab 1993 ihr Debüt und galt über Jahre hinweg als ultimativer Bösewicht. In den vergangenen Jahren hat der knallharte Rechtsanwalt immer mehr seinen weichen Kern zum Vorschein gebracht. Den treuen Fans sind aber mit Sicherheit seine zahlreichen Intrigen und Frauengeschichte in Erinnerung geblieben. Yvonne Bode (Gisa Zach, 45) wurde vor Kurzem Gerners vierte Ehefrau.

Drei Jahre und knapp 800 Folgen später begann Daniel Fehlows (44) GZSZ-Laufbahn. Als charmanter Koch Leon Moreno hat er seitdem zahlreiche Frauenherzen gebrochen und sich schon mehrfach in vergebene Damen verliebt – wie aktuell in Nina Ahrens (Maria Wedig, 35). Hinter dem Gastronom liegen auch schwere Zeiten. Zu seinen dramatischsten Szenen gehören sein Treppensturz, nach dem er lange im Rollstuhl saß, der Tod seiner Frau Verena Koch (Susan Sideropoulos, 39) und die Fehlgeburt seiner Ex-Freundin Sophie Lindh (Lea Marlen Woitack, 32).

2001 stieß sein Serien-Buddy Felix von Jascheroff (37) zum Cast dazu. Seine Figur John Bachmann und Leon verbindet noch immer eine enge Freundschaft. Dabei haben die beiden schon einiges miteinander durchgemacht. Sie führten sogar mal eine Dreiecksbeziehung: Nach Verenas Tod suchte Leon Trost bei ihrer Schwester Pia (Isabell Horn, 35), die mit John zusammen war. Außerdem gehört wohl die Schießerei auf Mallorca zu Felix' persönlichen Highlights seiner GZSZ-Karriere.

Unter uns

Auch bei "Unter uns" gibt es nach dem Exit von Petra keinen Darsteller mehr, der seit Beginn dabei ist. Aber Isabell Hertels (46) Rolle Ute Kiefer tauchte 1995 in der Schillerallee auf und verpasste damit nur 54 Episoden. Im Laufe der vergangenen 24 Jahre hatte die Powerfrau so einige Höhen und Tiefen. Gescheiterte Ehen, Drogenprobleme und Brustkrebs sind nur drei der vielen Schicksalsschläge, die die Blondine schon verkraften musste.

Milos Vukovic (38) spielt seit Folge 1.344 in der Familien-Serie mit. Seine Figur Paco Weigel zog nach dem Tod seiner Eltern in die Schillerallee, wollte aber zunächst nichts vom Rest seiner Familie wissen. Erst nach und nach knüpfte er Kontakte und mauserte sich zu einem echten Womanizer: Insgesamt schritt der durchtrainierte Hottie viermal vor den Traualtar. Seine letzte Ehe mit Elli Schneider (Nora Koppen, 30) nahm ein tragisches Ende. Das Paar lebte sich nach einem Streit immer mehr auseinander und trennte sich. Als Paco erkannt hatte, dass er Elli noch immer liebt, starb sie.

Ben Ruedinger (44) spielt seit 2000 bei "Unter uns" mit, seine Rolle Till Weigel ist aber schon viel länger dabei und wurde zuvor von Stephen Dürr (45) verkörpert. Der Konditor-Sohn war jahrelang zwischen zwei Frauen hin und hergerissen: Ute und Eva Wagner (Claudelle Deckert, 45). Besonders dramatisch war seine Affäre mit Heidi Danne (Birte Glang, 37). Nachdem beide festgestellt hatten, dass sie ernste Gefühle füreinander haben, ließen sie sich auf eine Beziehung ein. Tills Herz schlug aber noch immer für Eva, also trennte er sich von Heidi. Kurz darauf brach die junge Frau tot in seinen Armen zusammen – Szenen, die den Fans bestimmt bis heute im Gedächtnis geblieben sind.

Alles was zählt

Mit "Alles was zählt" ging vor rund 13 Jahren eine dritte RTL-Vorabendserie an den Start. Im Mittelpunkt steht die Familie Steinkamp. Silvan-Pierre Leirich (59) verkörpert seit Folge eins den Geschäftsmann Richard Steinkamp. Bei Frauen nie etwas anbrennen. Seine erste Ehefrau Simone (Tatjana Clasing, 55) hat er mittlerweile mit mehr als 30 Frauen betrogen. Doch die beiden rauften sich jedes Mal wieder zusammen. Wenn es hart auf hart kommt, halten die Steinkamps immer zusammen.

Tatjana ist genau wie ihr Serien-Ehemann Silvan von Anfang an dabei und ist nicht weniger durchtrieben. Auch sie ist ihm schon fremd gegangen – allerdings nicht so oft. Und wenn es um ihr Unternehmen geht, kennt die Powerfrau kein Pardon und griff in der Vergangenheit auch schon zu illegalen Mitteln, die sie beinahe hinter Gittern gebracht hätten.

Julia Augustin (32) mimt seit der zweiten Episode die Tochter der beiden – und die kommt so gar nicht nach ihren skrupellosen Eltern. Vanessa redet den beiden regelmäßig ins Gewissen. Überhaupt mauserte sich die smarte Chirurgin in den vergangenen Jahren zum moralischen Kompass. Bei Problemen hat sie immer ein offenes Ohr für ihre Freunde und ist der ultimative Kummerkasten.

Und zu guter Letzt: Was wäre "Alles was zählt" ohne André Dietz (44)? Als Physiotherapeut Ingo Zadek bringt er seit Folge sieben Schwung in die Runde. Sein Markenzeichen: Karohemd, Cowboy-Stiefel und stets ein flotter Spruch auf den Lippen. Doch auch der Witzbold hat düstere Zeiten hinter sich. 2012 wurde seine Frau Annette Bergmann (Ulrike Rösberg) Opfer eines Autounfalls und starb – für Ingo brach damals eine Welt zusammen. Seitdem stürzte er sich von einer Beziehung in die nächste, seinen Humor schien er dabei aber nie zu verlieren.

TVNOW / Bernd Jawore Petra Blossey, "Unter uns"-Star

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen), Baby Emma und Leon (Daniel Fehlow) bei GZSZ

MG RTL D / Sebastian Geyer Felix von Jascheroff am Set von GZSZ

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Isabell Hertel, Ute-Darstellerin bei "Unter uns"

MG RTL D / UFA Serial Drama / Daniela Klier Milos Vukovic, Schauspieler

MG RTL D / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Till (Ben Ruedinger) bei "Unter uns"

MG RTL D / Kai Schulz Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing in der RTL-Soap "Alles was zählt"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Tatjana Clasing, Schauspielerin

MG RTL D / Kai Schulz Vanessa (Julia Augustin), Finn (Christopher Kohn) bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Stefan Gregorowius André Dietz, deutscher Schauspieler



