Gülcan Kamps (37) achtet auf einen gesunden Lebensstil! 2003 schaffte die Moderatorin beim Musiksender Viva ihren großen Durchbruch. Seitdem besteht der Alltag der Blondine aus zahlreichen Terminen und Reisen – dabei auch noch auf eine gesunde Ernährung zu achten, fällt gar nicht so leicht. Im Netz lässt die Gattin von Bäckerei-Inhaber Sebastian Kamps ihre Community an ihrem Leben teilhaben: Jetzt verrät die Beauty, was bei ihr auf den Teller kommt!

"Ich war fünf Jahre lang Vegetarierin und ein ganzes Jahr sogar Veganerin", verriet Gülcan neben ihrem neuen Instagram-Bild, auf dem sie freudestrahlend im Bikini posiert. Während ihrer fleischlosen Zeit sei es besonders schwierig gewesen, außerhalb der eigenen vier Wände das richtige Menü zu finden. Nach einem Besuch im Fast-Food-Restaurant kam bei der brünetten Schönheit dann allerdings doch auch wieder Fleisch in den Einkaufswagen: "Ich bin ganz einfach schwach geworden und habe mir einen Burger bestellt", plauderte sie aus.

An ihrem aktuellen Speiseplan will die TV-Bekanntheit dennoch nichts ändern! "Ich achte jedoch sehr auf die Qualität der tierischen Produkte", erklärte sie. Inzwischen konnte die ehemalige Viva-Moderatorin sogar 80 Prozent ihres Fleischkonsums reduzieren. Dazu koche sie die Hälfte der Woche vegetarische und vegane Gerichte.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Dezember 2019

Getty Images Gülcan Kamps im Januar 2018

Getty Images Gülcan Kamps im Oktober 2017

