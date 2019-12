Diese Royal-Doku kommt bei den Fans endlich gut an! In den vergangenen Wochen erhielten Prinz Harry (35) und Ehefrau Herzogin Meghan (38) viel Kritik von ihren Untertanen. Der Grund: in der Dokumentation zu ihrer Afrika-Reise zeigte sich das royale Paar von seiner verletzlichen Seite. Besonders die ehemalige Schauspielerin stellte klar, wie belastend der konstante öffentliche Druck für sie sei. Totales Kontrastprogramm lieferten nun Prinz William (37) und Herzogin Kate (37): Denn sie wurden vor Kurzem auch für einen TV-Beitrag von Kameras begleitet – und ihr Kurzfilm kam bei vielen Fans deutlich besser an!

Der Thronfolger und seine Frau trafen sich für den vorweihnachtlichen BBC-Beitrag "A Berry Royal Christmas" mit der britischen Food-Spezialistin und Autorin Mary Berry und Bäckerin Nadiya Hussain. Völlig unbeschwert quatschten die vier unter anderem über leckere Rezepte, aber auch über die Kinder der Royals. Besonders das Thema wohltätige Zwecke schien Will und Kate dabei am Herzen zu liegen. Und dieser schöne Mix kam bei den Zuschauern auch besonders gut an – im Gegensatz zu dem der Sussexes. "So macht man einen königlichen Dokumentarfilm. Wärme, Glück, Liebe, Teamwork und nichts als Respekt für Menschen", schwärmte zum Beispiel ein Twitter-User. Ein anderer Nutzer freute sich: "So ein wunderbarer Kontrast zu dem anderen Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Kein Jammern, nur pure Freude."

In der Sendung offenbarte Kate auch eine witzige Anekdote aus ihrer Jugend. Denn beim gemeinsamen Cocktail-Mixen mit Mary verriet die Dreifach-Mama, zu Uni-Zeiten gekellnert haben: "Ich war schrecklich", fasste sie lächelnd ihren Ausflug in dieses Berufsfeld zusammen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Johannesburg, 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Paris im Mai 2017

Getty Images Herzogin Kate

