Estavana Polman (27) kann sich der Unterstützung ihrer Liebsten sicher sein! Seit 2016 ist die Handballerin glücklich an Fußballstar Rafael van der Vaart (36) vergeben. Wenig später durften die beiden Turteltauben sich bereits über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Töchterchen Jesslynn (2) erblickte im Juni 2017 das Licht der Welt. Bei der Handball-WM in Japan konnte sich die Blondine nun auch den großen Traum vom Weltmeister-Titel erfüllen – und auch ihre kleine Tochter fieberte vor Ort bei einem Spiel mit.

Bei der Partie der Niederlande gegen Südkorea unterstütze sie nicht nur ihr Freund von der Tribüne aus – auch die Zweijährige drückte ihrer Mama auf den Rängen die Daumen. Nach dem siegreichen Match holte Jesslynn ihr Elternteil von der Spielfläche ab. Während die Kleine auf Mamas Arm die beste Aussicht auf das Geschehen in der Sporthalle hatte, gab es für ihren Papa erst einmal ein paar zärtliche Küsse. Rafael hatte sich für das Sport-Event ziemlich schick gemacht und war in weißem Shirt und Jacket unterwegs. Der kleine Blondschopf trug hingegen Orange, die Farbe des niederländischen Teams. Auch beim feierlichen Empfang für die Weltmeisterinnen in Amsterdam war Jesslynn ein niedlicher Blickfang für die Fotografen.

Aber nicht nur auf den WM-Titel der berühmten Mama kann ihr Nachwuchs stolz sein. Estavana wurde zusätzlich als "wertvollste Spielerin" des Turniers ausgezeichnet. Der Spagat zwischen erfolgreicher Sportlerin und Vollblut-Mama scheint der 27-Jährigen derzeit bestens zu gelingen.

