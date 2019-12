Weihnachten steht vor der Tür – und das macht sich aktuell auf der Waage von Gülcan Kamps (37) bemerkbar! Ohne Frage, die Moderatorin hat eine tolle Figur, ist sportlich und kennt sich in puncto Ernährung richtig gut aus. Doch kürzlich gestand sie ihren Fans im Netz, tatsächlich aktuell nicht mehr in ihre Lieblingsjeans zu passen. Im Interview mit Promiflash verriet die Powerfrau jetzt, warum sie sich trotzdem rundum wohl in ihrer Haut fühlt.

"Ich liebe es, zu essen, und da kann man noch so viel Sport treiben, wie man möchte, niemand wird das vorhandene Sixpack unter all den Speckröllchen entdecken", plauderte die 37-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus und scheint wirklich kein Problem damit zu haben, in der Vorweihnachtszeit das eine oder andere Pfündchen mehr auf den Hüften zu haben: "Das ist okay für mich. Ich bin damit fein. Ich lebe diesen Lifestyle, um einen starken und gesunden Körper zu haben."

Neben der Nascherei ist es Gülcan dennoch wichtig, dass ihre Fitness nicht darunter leidet – und das macht sich bezahlt. "Das Schöne ist, dass ich weiß, wie ich meinen Körper durch gesunde Ernährung und Sport verändern kann. Ernährung, Medizin und Gesundheit haben mich immer interessiert und daher habe ich mich aktuell für ein Studium entschieden", gab sie weiter preis.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2019

Getty Images Gülcan Kamps bei "Let's Dance", Juni 2017

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Gülcan Kamps

