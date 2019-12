Bei Gülcan Kamps (37) machen sich die ersten Weihnachtspfunde bemerkbar! Im Netz gewährt die Moderatorin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund, sondern spricht auch ganz offen über ihre Problemzonen. Ihre neueste Entdeckung dürfte der Gattin von Bäckerei-Inhaber Sebastian Kamps allerdings einen Stich ins Herz verpasst haben: Nach zu viel Nascherei passt die Beauty nicht mehr in ihre Lieblingsjeans!

"Oh je, jetzt ist es passiert", teilte Gülcan geschockt via Instagram mit: Sie konnte den vielen Leckereien in der vorweihnachtlichen Zeit einfach nicht widerstehen und habe schon vor dem anstehenden Nikolaustag geschlemmt, was das Zeug hält. "Fakt ist: Ich habe ein paar Kilos zugenommen", verriet die brünette Schönheit. Sie habe sogar so viel genascht, dass ihre favorisierte Hose nicht mehr passe! Doch die TV-Bekanntheit nimmt es gelassen: "Ich bleibe entspannt und mixe meine gesunde Ernährung mit den tollen Kalorienbomben!"

Falls die Schleckerei dann doch noch etwas ausarten sollte, hat die ehemalige Viva-Moderatorin für alle Frauen einen Tipp: "Es gibt immer noch schöne Wickelkleider", verriet sie. Ihre Fans ruft Gülcan daraufhin auf, ihre Körper zu verwöhnen – überschüssige Pfunde könne man auch noch im Januar abtrainieren!

Getty Images Gülcan Kamps im Juli 2018

Getty Images Gülcan Kamps im Oktober 2017

Getty Images Gülcan Kamps im Oktober 2017

