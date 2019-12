Werden Claudia Norberg und ihr Michael Wendler (47) demnächst wirklich Tür an Tür wohnen? Die Blondine verriet kürzlich, dass sie plane, in Zukunft wieder nach Cape Coral, der Stadt, in der auch ihr Ex aktuell mit seiner neuen Freundin Laura (19) lebt, zu ziehen – der Grund: Trotz Ehe-Aus will sie weiterhin in der Nähe ihrer gemeinsamen Tochter Adeline sein. Aber bezieht sie wirklich ein Haus in der direkten Nachbarschaft von Michael und Laura?

Nein, Claudia will den beiden so gut wie möglich aus dem Weg gehen und daher einen gewissen Abstand halten. "Ob es jetzt so sein wird, dass wir Nachbarn werden und auf einer Straße leben, das schließe ich jetzt aus. Also es wird schon so sein, dass wir uns nicht begegnen", stellte sie im Interview mit RTL klar. Aber sie werde auf jeden Fall im näheren Umfeld bleiben, jedoch nur ihrer Tochter zuliebe.

Heiligabend wird das Mama-Tochter-Duo in diesem Jahr getrennt feiern. Claudia will ihre Familie in Gladbeck besuchen und Adeline wird bei ihrem Vater Michael und dessen Partnerin Laura sein. "Nächstes Jahr werde ich diesen dann mit ihr verbringen dürfen", betonte Claudia.

Getty Images Claudia Norberg und Michael Wendler im August 2014 in Köln

Instagram / adelinenorberg2019 Claudia und Adeline Norberg

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

