Justin Bieber (25) ist immer für eine Überraschung gut. Der "Sorry"-Interpret überrascht immer wieder mit seinen ungewöhnlichen Looks. So ging er vor einigen Tagen in einem quietschpinken Schlafanzug aus dem Haus und präsentierte gleichzeitig seine neue platinblonde Haarfarbe. Doch nun machte der Kanadier die Paparazzi mal nicht mit einem gewagten Outfit auf sich aufmerksam, sondern mit seinem muskulösen Oberkörper – Justin zog doch glatt auf den Straßen von Beverly Hills blank...

Der 25-Jährige wurde am Dienstag beim Verlassen eines Musikstudios gesichtet. Die Arbeit an neuen Songs schien ziemlich hitzig gewesen zu sein, denn Justin zog sich nach getaner Arbeit seinen weißen Oversize-Hoodie aus – und gab damit den Blick frei auf seinen tätowierten, athletischen Body. Dass er währenddessen fotografiert wird, schien den sonst oft kamerascheuen Musiker nicht zu interessieren – er grüßte die Fotografen sogar freundlich.

Es war nicht das erste Mal, dass Justin mit seinem Muskel-Körper geprotzt hat. Hailey Biebers (23) Ehemann läuft gerne mal oben ohne herum. So ließ er nach einem Fußballspiel im Sommer vergangenen Jahres seinen Bizeps spielen und posierte sogar für die Fotografen. Den neuesten Aufnahmen nach zu urteilen scheint Justin sich auch heutzutage pudelwohl in seiner Haut zu fühlen!

Actionpress/ AZ/X17online.com Justin Bieber

Anzeige

Actionpress/ Juliano/X17online.com Justin Bieber, Dezember 2019

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin Bieber in Los Angeles 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de