Noch ein Erfolg für Prince Charming! Seit diesem Jahr gibt es in Deutschland das erste Datingformat für homosexuelle Männer: Die Liebessuche eines schwulen Junggesellen konnten Nutzer online auf TVNow verfolgen. Noch während der aktuellen Episoden mit Hottie Nicolas Puschmann gaben die Produzenten bekannt: Es wird eine zweite Staffel geben. Nun gibt es schon die nächste frohe Botschaft für alle Fans: Die Sendung bekommt tatsächlich einen Platz im Free-TV!

Offenbar ist die Mediengruppe RTL mehr als zufrieden mit den Zuschauerzahlen für "Prince Charming". So sehr, dass Vox-Chef Sascha Schwingel im Interview mit DWDL nun erklärte, dass die erste Staffel bald auf seinem Sender laufen soll. Der Kuppelshow-Hit soll dann Anfang 2020 in der Late-Primetime, also ab 22 Uhr, gezeigt werden. Ob auch die zweite Staffel direkt im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, ist bisher nicht bekannt.

Das wird auch einige prominente Show-Supporter freuen. Riccardo Simonetti (26) verriet im Oktober im Promiflash-Interview, dass er es zwar begrüße, dass es nun ein Datingformat für Homosexuelle gibt, betonte aber auch, dass er es schade findet, dass die Prinzen-Buhlerei nur online gezeigt wurde: "Ich glaube, dass das weniger etwas mit dem LGBT-Hintergrund zu tun hat, dass es erst mal nur im Internet ausprobiert wird [...], aber ich muss schon sagen, dass ich mir auch wünschen würde, dass es im Fernsehen läuft, wo es auch wirklich jeder sehen kann und man nicht – quasi – drumherum kommt." Ein Wunsch, der sich also bald erfüllt!

TVNOW Martin Angelo und Kiril Gorodon bei "Prince Charming"

TVNOW Szene aus "Prince Charming" Staffel eins

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

