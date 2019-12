Zum Jahresende hat Bares für Rares noch einmal ein paar ganz besondere Highlights parat! In der Trödelshow stellen Personen Raritäten aus ihrem Privatbesitz vor sieben Händlern vor und erhoffen sich den größtmöglichen Gewinn. In der Primetime-Ausgabe vom Mittwochabend möchte auch ein Promigespann eine Antiquität verkaufen – Verona Pooth (51) und Sohnemann Diego wollen sich von einer Taschenuhr trennen. Doch mit dem gewaltigen Gewinn am Ende rechnete das Mutter-Sohn-Duo nicht!

Die Uhr bekam Diego von seinem Großvater. Einen großen emotionalen Wert habe sie aber nicht, in dem Fall würde der Promi-Spross sie keinesfalls verkaufen. Aber ist das gute Stück überhaupt etwas wert? Diegos Wunschpreis sind 888 Euro, Experte Detlev Kümmel schätzt den goldenen Zeitmesser allerdings auf satte 1.800 Euro. Am Ende gehen der 16-Jährige und Mama Verona jedoch mit noch etwas mehr nach Hause: Händler Walter Lehnertz (52) kaufte das Schmuckstück für rund 2.000 Euro.

Den Gewinn darf Diego behalten. Aber was macht der junge Mann mit so einer Summe? "Mit dem Geld will ich mir meinen Führerschein bezahlen", erklärt er freudestrahlend. Das sollte jetzt wohl drin sein.

Frank W. Hempel Horst Lichter, Moderator bei "Bares für Rares"

© ZDF/Frank W. Hempel Die Händler bei "Bares für Rares"

Instagram / verona.pooth Verona und Diego Pooth bei den Dreharbeiten zu "Bares für Rares"

