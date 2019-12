In der Vorweihnachtszeit das eine oder andere Wohlfühl-Kilo anfuttern? Nicht mit Leonard Freier (34)! Während sich einige im Dezember so manche Extra-Portion Plätzchen und Co. gönnen, schuftet der einstige Bachelor ohne Unterlass für seinen stählernen Body. Auch im tiefsten Winter sorgt der ehemalige TV-Junggeselle für Schnappatmung bei den Ladys – aber wie hart schuftet Leo eigentlich für sein beneidenswertes Ganzjahres-Sixpack?

Auf Instagram verdreht Leo mit einem neuen Foto seines nackten Oberkörpers sogar Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (33) den Kopf. "Also, wenn ich einen wählen müsste mit dem besten Bachelor-Body, bekommst du die letzte Rose", witzelt Olli dort anerkennend. Doch hinter dem lässigen Foto steckt harte Arbeit. "Ich trainiere jeden Tag früh morgens und fühle mich danach immer besonders motiviert für den Tag", gibt Leonard sein Sportpensum preis.

Das Motto des Berliners: "Wer sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, der fühlt sich auch im Leben nicht wohl." Damit ihm genau das nicht passiere, arbeite er jeden Tag hart an sich. Könnt ihr Leos Einstellung nachvollziehen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Leonard Freier bei der Berlin Fashion Week im Januar 2019

varenia.griebel Fitness-Ass Leonard Freier

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, Ex-Bachelor

