Wussten sie wirklich von nichts? Samantha und Cindy erlebten im großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick eine riesige Überraschung. Nachdem sie und ihre Ehemänner Serkan und Alex sich entschieden hatten, auch nach dem TV-Experiment weiterhin verheiratet zu bleiben, folgte das unerwartete, romantische Highlight: Serkan und Alex machten ihren Frauen jeweils einen zweiten Heiratsantrag! Überrumpelt und zugleich überglücklich sagten beide "Ja". Aber ahnten sie wirklich nichts von den Vorhaben ihrer Partner – oder steckte hier doch auch ein bisschen Drehbuch dahinter?

Gegenüber Promiflash bekräftige Sam: "Das war eine Überraschung, mit der ich niemals gerechnet habe." Es sei unbeschreiblich gewesen. "Ich habe mich mega darüber gefreut und dementsprechend kam meine Antwort auch viel schneller als beim ersten Jawort." Auch Alex schaffte es, seine Frau total zu überraschen. Dass ihm das gelingen könnte, habe Cindy nicht erwartet. "Ich wäre jede Wette eingegangen, dass ich, bevor ich einen Antrag erhalte, irgendetwas ahne. Aber nichts! Gar nichts! Das hat Alex wirklich gut gemacht", sagte sie dazu im Interview.

Allerdings hatte die 31-Jährige auch eine Kleinigkeit für ihren Gatten vorbereitet. Weil sie 2016 bereits an der Kuppelshow Bachelor teilgenommen hatte, überreichte sie ihrem Mann in der Final-Episode von "Hochzeit auf den ersten Blick" symbolisch ihre letzte Rose. Diese Geste rührte Alex sehr. "Ich war völlig sprachlos, als ich die Rose geschenkt bekommen hatte. Normalerweise ist es ja der Mann, der seiner Frau eine Rose schenkt. Und dieses Geschenk hatte so viel Symbolkraft", schwärmte er gegenüber Promiflash.

