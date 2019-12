Katy Perry (35) sorgt für Hingucker! Es ist längst nichts Neues: Die Sängerin überrascht gerne mal in besonders extravaganten Looks – gerne in knallbunten Tönen! So erschien sie im November in einen Knallbonbon-Look samt auffälligen Plüsch-High-Heels bei einem Festival und brachte Anfang Dezember das Publikum beim iHeart Jingle Ball im Christbaumkugel-Look in weihnachtliche Stimmung. Und diese farbenfrohe Phase scheint erst mal kein Ende zu nehmen: Für einen weiteren Auftritt in der Vorweihnachtszeit schmiss sie sich in einen Glitzer-Jumpsuit!

In Katar performte Katy wie gewohnt vor einer gut gefüllten Halle. Und dass auch die letzten Reihen das Highlight auf der Bühne nicht übersehen – dafür sorgte die Musikerin wohl selbst mit ihrem scharfen Outfit. In einem hautengen, schwarz-pink-gestreiften Glitzer-Anzug rockte die Blondine die Bühne im Doha Convention Center am Sonntag. Komplettiert wurde das Eyecatcher-Ensemble durch ihre pinken Lippen und den schwarzen Lack-Heels.

Deutlich entspannter lässt es die Verlobte von Orlando Bloom (42) dafür im Alltag angehen. Sie zeigte sich kürzlich in Hollywood beim Kaffeeholen in sportlich-lässiger Montur. Mit Sneakern, Leggins und einer bequemen Trainingsjacke bahnte sich eine herrlich normale Katy ihren Weg zu einem Starbucks. Damit die Beauty nicht direkt erkannt wird, setzte sie zudem auf eine Cappy und eine dunkle Sonnenbrille.

Backgrid / Actionpress Katy Perry

ZUMA Wire / Zuma Press/ ActionPress Katy Perry in Katar

Backgrid Katy Perry in Hollywood, Dezember 2019

