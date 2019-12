Am Dienstag mussten die Paparazzi in Hollywood um einiges genauer hinsehen! Auf einem Parkplatz vor einer amerikanischen Kaffeehauskette trafen sie eine junge Dame in Sneakern, sportlicher Leggins und mehrfarbiger Trainingsjacke an. Die Person wollte definitiv unter dem Radar bleiben: Mit einer Baseball-Cap, einer großen, schwarzen Sonnenbrille und der übergestülpten Kapuze der Jacke versuchte sie, ihr Gesicht zu verstecken. Doch Katy Perry (35) blieb nicht lange unerkannt.

Die "Fireworks"-Interpretin holte sich bei Starbucks einen kleinen Snack und einen Kaffee und schlenderte anschließend in voller "Verkleidung" und mit ihrem Autoschlüssel in der Hand zu ihrem Wagen. Der Fotoagentur Backgrid zufolge, soll sie so eine kleine Pause von ihrer Arbeit im Tonstudio eingelegt haben. Das Areal, auf dem sie abgelichtet wurde, soll sich in der Nähe einiger Musikproduktionsstätten befinden. Dem Gesichtsausdruck der 35-Jährigen nach zu schließen, schien sie einen recht angespannten Tag zu haben.

Allerdings könnte Katy während ihres kurzen Stopps mit den Gedanken auch bei ihrer anstehenden Hochzeit gewesen sein. Die Sängerin wollte eigentlich noch in diesem Jahr ihren Partner Orlando Bloom (42) ehelichen. Allerdings soll die Trauung verschoben worden sein, weil die gewünschte Hochzeitslocation nicht verfügbar war.

Getty Images Katy Perry beim iHeart Jingle Ball 2019

Anzeige

Backgrid Katy Perry, Popstar

Anzeige

Backgrid Katy Perry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de