Sie muss ein unschönes Ac­ces­soire mit sich herumschleppen! Im Netz präsentiert sich Sophia Thomalla (30) gern ultrasexy – dabei nimmt sich die Schauspielerin oftmals selbst nicht so ernst. Viel Privates gibt die Beauty aber eher selten auf ihrem Account preis. Doch jetzt sorgte die Moderatorin mit einem aktuellen Post bei ihren Fans für Aufruhr: Sophia posiert mit einer Schiene am Bein!

Via Instagram teilte die 30-Jährige ein gewohnt lässiges Bild von sich. In einem schwarzen Mantel posiert die Tochter von Simone Thomalla (54) auf einem Parkplatz – doch ein ganz anderes Detail fiel Fans sofort auf: ihre Beinschiene, eine sogenannte Knieorthese. "Läuft bei mir", kommentierte Sophia schlicht ihren Beitrag. Was genau der TV-Schönheit passiert ist, ließ sie allerdings offen.

Neben etlichen Genesungswünschen entging einigen Fans aber noch etwas anderes nicht. "Hohe Schuhe mit Orthese?", fragte sich ein Fan ziemlich verwundert. Auch andere User waren über das gewählte Schuhwerk der Schauspielerin ziemlich verwundert. "Na ja, solange es mit Absatz noch geht, wird es erträglich sein" oder "Hauptsache hohe Schuhe an", schrieben zwei weitere Follower unter ihrem Post.

Backgrid / ActionPress Sophia Thomalla bei der Parfüm-Lounge von Philipp Plein

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2019

Getty Images Sophia Thomalla 2017 in Berlin

