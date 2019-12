Im Paradies hat alles begonnen – und paradiesisch geht es weiter für Serkan Yavuz (26) und Carina Spack! Bei Bachelor in Paradise lernten sich der ehemalige Bachelorette-Boy und das einstige Bachelor-Babe kennen und lieben. Im großen Finale des Flirtformats bestätigten sie dann schließlich: Sie sind noch immer ein Paar! Ihre Gefühle füreinander müssen die Turteltäubchen nun nicht länger verstecken. Prompt teilte Carina im Netz das erste Pärchen-Pic mit ihrem Serkan!

Auf Instagram postete die Blondine ein Foto, auf dem sie und Serkan draußen im Grünen kuscheln. Dabei hält Serkan seine Herzdame im Arm – und sie schmachtet ihn mit großen Augen und strahlendem Lächeln an. "Liebe liegt in der Luft", lauten die Zeilen der Reality-TV-Bekanntheit. "Damit meine ich nicht nur unsere Liebe, sondern auch meine Liebe zu euch", fuhr sie fort. Den Kuschelbild-Beitrag nutzte Carina, um sich bei ihren Fans für die vielen Nachrichten und Kommentare zu bedanken, die sie in den vergangenen Wochen erhalten hatte.

Auch Serkan meldete sich nach der letzten Sendung am Dienstag bei seinen Followern. "Unbeschreibliches Gefühl, es endlich in die Welt schreien zu können. Das Versteckspiel hat ein Ende", meinte er. Er sei dankbar, dass er mit Carina eine so tolle Frau an seiner Seite habe.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / carina_spack Caria Spack auf Koh Samui, 2019

Instagram / _serkan.yavuz_ Serkan Yavuz, 2019

