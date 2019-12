Das nennt man mal prominente Qualitätskontrolle! Selena Gomez (27) veröffentlicht bald ein neues Album. "Rare" erscheint am 10. Januar 2020 und ist ihre erste Platte seit fast fünf Jahren. Besonders ihre Fans sind schon gespannt auf das neue Werk ihrer Lieblingskünstlerin. Natürlich spielte Selena die bald erscheinende Musik auch ihren Liebsten schon vor – und einer ganz bestimmten berühmten Freundin schien es besonders gut zu gefallen.

Wie Selena in einem Interview mit Kiss FM UK erzählte, zeigte sie ihrer Busenfreundin Taylor Swift (30) und deren Mutter bereits vor der Veröffentlichung die Videos zu den Singles "Lose You to Love Me" und "Look at Her Now". Die beiden schienen die Songs emotional sehr mitzunehmen: "Sie und ihre Mom begannen zu weinen, Tränen über Tränen… Ich weine schon, wenn ich daran zurückdenke", so die 27-Jährige.

"Sie weinten, weil sie stolz auf mich waren, dass ich in eine neue Ära meines Lebens übergehe, und die schlimmen Dinge – den emotionalen Missbrauch und das Chaos – hinter mir lasse. Es fühlte sich wie eine große Erleichterung an. Und zu sehen, dass ihre Mutter und sie so fühlen, das war wirklich süß", berichtete der Popstar. Für Selena habe es sich angefühlt, als seien die beiden ihre ältere Schwester und Tante, die stolz auf sie seien. "Es ist großartig, dass Leute, die ich liebe, das so sehen", schloss Selena ab.

Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA Selena Gomez bei dem ACLU Bill of Rights Dinner

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

Backgrid / ActionPress Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2019

