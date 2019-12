Das hätte richtig böse enden können – die Jacht Marc Anthony (51) ist nachts abgebrannt! Sie war sein ganzer Stolz und galt als zweiter Wohnort des Sängers: Mit einer Länge von 37 Metern und Schlafplätzen für zwölf Personen war das XXL-Boot der perfekte Rückzugsort für Familie und Freunde. Am vergangenen Mittwochabend dann der Schock im Hafen von Miami: Die über sechs Millionen Euro teure Andiamo-Jacht des "Rain Over Me"-Interpreten brannte komplett ab!

Auch wenn glücklicherweise niemand an Bord war und auch sonst keiner verletzt wurde – diese Nacht wird der Ex von Jennifer Lopez (50) wohl nie vergessen! Wie TMZ berichtete, fing Marcs zweites Zuhause auf dem Wasser am letzten Mittwoch plötzlich Feuer. Mehr als 45 Feuerwehrkräfte versuchten inständig, den Brand unter Kontrolle zu bekommen – vergeblich: Das Schiff brannte vollkommen aus und kenterte.

Die Ursache für den gewaltigen Brand ist nach aktuellem Stand noch völlig unklar. In der Vergangenheit diente die Jacht dem 51-Jährigen und seinen Freunden gerne auch als regelrechter Partypalast. Auch Promikollegen wie DJ Khaled (44) genossen bereits ein entspanntes Bad am Deck des Schiffes. Seit ein paar Monaten soll die Jacht allerdings zum Verkauf gestanden haben – warum, ist nicht bekannt.

ActionPress Marc Anthonys Jacht im Dezember 2019

Getty Images Marc Anthony im Februar 2016

Instagram / marcanthony Marc Anthony mit seinen Freunden im April 2018

Getty Images DJ Khaled im Dezember 2019



