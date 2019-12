Sarah Hyland (29) und Wells Adams (35) können die Finger nicht voneinander lassen. Seit 2017 sind die Modern Family-Darstellerin und der ehemalige The Bachelorette-Teilnehmer ein Paar und im vergangenen Juli hielt Wells um die Hand seiner Liebsten an. Ihre Verlobung machten die beiden kurze Zeit später im Netz öffentlich. Fünf Monate nach dem Heiratsantrag zeigen sich die Turteltauben jetzt bei einer Shopping-Tour knutschend und total verliebt.

Am vergangenen Sonntag ging die Schauspielerin mit ihrem Liebsten auf einem Bauernmarkt in Los Angeles bummeln. Während ihres Spaziergangs machten sie sogar eine kurze Pause, um sich gegenseitig einen Kuss aufzudrücken, und strahlten sich immer wieder verliebt an. Das Pärchen trug mit seinen gelben Oberteilen ein Partner-Outfit und zeigte sich in einem lässigen Look aus Jeans, Pullover und Jacke, als es über den Wochenmarkt schlenderte.

Erst im Oktober hatte das Paar allen Grund zum Feiern: Sarah und Wells hatten ihr zweijähriges Jubiläum zelebriert. "Wenn sich zwei Jahre wie ein ganzes Leben anfühlen, dann kann ich es kaum erwarten, die Ewigkeit mit dir zu verbringen", hatte die 28-Jährige im Netz von ihrem künftigen Ehemann geschwärmt.

ActionPress/Backgrid Sarah Hyland und Wells Adams im Dezember 2019

ActionPress/Backgrid Sarah Hyland und Wells Adams in Los Angeles

ActionPress/Backgrid Wells Adams und Sarah Hyland

