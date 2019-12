Für Demi Lovato (27) dürfte das vergangene Jahr wohl lebensentscheidend gewesen sein! Im Sommer 2018 war die Sängerin fast an einer Überdosis Drogen gestorben. Daraufhin ließ sie sich in einer Entzugsklinik therapieren und wendete sich von ihrer Sucht ab. Mittlerweile soll die schöne Musikerin seit über einem Jahr komplett clean sein – und diesen Meilenstein feiert sie nun mit einem bedeutungsvollen, neuen Tattoo!

Der US-amerikanische Körperkünstler Doctor Woo veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil am Dienstag ein Foto der neuen Verzierung auf Demis Körper: In filigraner Schrift schmückt das Wort "Survivor" – zu Deutsch "Überlebende" – nun den Hals der 27-Jährigen. Die Fans des einstiges Disney-Stars sind von dem Tattoo absolut begeistert und zudem berührt von der Botschaft: "Das ist unglaublich!" und "Das ist sie wirklich!", kommentierten sie den Beitrag.

Bei einem Event hatte Demi erst kürzlich sehr offen über ihr neues Leben gesprochen: "Ich habe viel durchgemacht und bin froh, jetzt eine Kämpferin in mir zu sehen. Eine Kämpferin, die weiterkämpfen wird – egal, was ihr in die Quere kommt!" Umso passender scheint nun ihr neues "Überlebende"-Tattoo zu sein.

