Guido Maria Kretschmer (54) und sein Frank teilen ihre Weihnachtsfreude! Auch wenn der Modeschöpfer und sein Liebster ein Herz für Kinder haben, hat sich das Paar dagegen entschieden, selbst Eltern zu werden. Guido offenbarte, dass er sich für die Erziehung eines Sprösslings mittlerweile einfach zu alt fühle. Trotzdem wollen die beiden zum Fest der Liebe auch an die Jüngsten denken: Guido und Frank besuchten zur besinnlichen Jahreszeit ein Kinder-Hospiz.

"Es war sehr berührend zu sehen, wie der Alltag und die Arbeit im Kinder-Hospiz aussieht und wir haben alle schöne gemeinsame Stunden miteinander verbracht!", berichtete der Designer auf Instagram über das Erlebnis mit den kleinen Patienten. Um ihnen eine Freude zu machen, hat das Pärchen den Mini-Bewohnern sogar einen mit kuscheligen Ottifanten geschmückten Weihnachtsbaum mitgebracht. "Gebt gut auf euch Acht und sendet liebe Gedanken an alle, die es in diesen Tagen nicht so leicht haben!", richtet der Shopping Queen-Star schließlich nachdenkliche Worte an seine Community.

Die Fans dürfte allerdings nicht nur die gute Tat der beiden Turteltauben freuen, sondern auch das gemeinsame Bild am Weihnachtsbaum. Obwohl die beiden auf roten Teppichen zusammen für die Kameras posieren, hält sich Guido mit privaten Schnappschüssen von sich und seinem Liebsten in der Regel eher zurück. Zuletzt teilte er im Oktober ein süßes Kuss-Selfie am Strand. "Genießt den freien Tag, schöne Stunden mit euren Liebsten und macht es euch bei den herbstlichen Temperaturen so richtig gemütlich", grüßte er damals seine Social-Media-Follower.

