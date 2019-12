Welcher Star kann sich den Dancing on Ice-Sieg holen? Am heutigen Abend wird sich entscheiden, wer in Sarah Lombardis (27) Fußstapfen tritt. Bei der Sat.1-Eislauf-Show kämpfen die drei verbliebenen Kandidaten um den Dancing-Star-Titel. Eric Stehfest (30), Joey Heindle (26) und Lina Larissa Strahl (22) haben noch die Chance, als Eisprinz oder Eisprinzessin aus dem Format zu gehen. Doch wer ist vor dem Finale der Favorit der Zuschauer?

Vor allem Eric konnte Jury und Publikum zuletzt immer wieder komplett von sich begeistern. Für seine Tanznummern mit Partnerin Amani Fancy (22) hatten Katharina Witt (54) und Co. am Jurorentisch nur Lobeshymnen übrig. Auf seinem Erfolg kann sich der Ex-GZSZ-Star allerdings nicht ausruhen, auch sein Konkurrent Joey überzeugt mit eisernem Siegeswillen. "Mein Traum ist es, mit meiner Eisprinzessin das Ding zu gewinnen! Wir stehen kurz vorm Finale und das war eine große Reise für mich und Mona", erklärte er gegenüber Sat.1. Bibi & Tina-Darstellerin Lina geht die Sache locker an – immerhin sei sie als einzige weibliche Finalistin schon die amtierende Eisprinzessin, meinte sie.

Welcher Promi-Eisläufer sich am Ende durchsetzen kann, wird sich in wenigen Stunden zeigen. Da die drei Eislauf-Paare in den vergangenen Folgen in der Jurywertung ziemlich nahe beieinander lagen, könnte in der heutigen Liveshow das Zuschauer-Voting das Zünglein an der Waage sein. Welcher Finalist soll eurer Meinung nach gewinnen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Joey Heindle und Ramona Elsener bei "Dancing on Ice"

