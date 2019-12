Bitte lächeln! Auch in diesem Jahr haben Die Wollnys ein neues Mitglied in ihrer Familie begrüßt. Nachdem 2018 Calanthas (19) Tochter Cataleya das Licht der Welt erblickt hatte, freute sich Sylvana (27) im Sommer über die Geburt der kleinen Anastasia. Wegen der Neuankömmlinge wurde es nun Zeit, das Familienalbum zu aktualisieren. Auf den kürzlich entstandenen Fotos strahlt die komplette Großfamilie glücklich in die Kamera.

Umringt von ihrem Nachwuchs sitzt Familienoberhaupt Silvia (54) neben ihrem Partner Harald (59) in vorderster Reihe auf dem Sofa. Direkt daneben posieren die frischgebackene Zweifach-Mama Sylvana und Schwester Calantha. In Peters (26) Armen findet sogar Familienhund Feivel seinen Platz auf dem Porträt. Nachdem die Aufnahme in voller Runde geschossen worden ist, lässt sich Silvia mit ihren Töchtern und Enkelinnen in fröhlicher Frauenrunde ablichten – danach witzeln die drei Herren der Schöpfung für ein gemeinsames Bild.

Wie es der TV-Kult-Family in den vergangenen Monaten ergangen ist und welche aufregenden Zeiten ihnen noch bevorstehen, können die Fans schon bald wieder gespannt auf heimischen Couch verfolgen. Am 8. Januar startet die Reality-Doku bei RTL2 mit neuen Folgen. Neben Cataleyas Taufe und Sarah-Janes 21. Geburtstag steht Mama Silvia ein Mega-Auftritt bei einer Schlagerparty bevor.

RTL2 Die Wollnys

RTL2 Die Wollny-Männer

RTL II / Die Wollnys - Spezial Die Wollnys, TV-Großfamilie

