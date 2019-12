Die Flitterwochen liegen zwar schon etwas zurück – doch Jennifer Lawrence (29) und ihr Ehemann Cooke Maroney sind wohl immer noch in totaler Honeymoon-Stimmung. Im Oktober hatten sich die Schauspielerin und der Kunst-Galerist still und heimlich das Jawort gegeben und die beiden sind offenbar immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Während sich das Paar in den vergangenen Wochen eher medienscheu präsentierte, zeigte sich das Duo jetzt superverknallt!

Für Jennifer und ihren Gatten steht das erste Weihnachten als Eheleute an – ist das womöglich der Grund, warum die zwei nun über beide Ohren strahlend gemeinsam gesichtet wurden? Daily Mail liegen Bilder vor, die es so tatsächlich nur selten gibt: Superhappy machten Jen und Cooke die Straßen New Yorks unsicher. Selbst die Paparazzi, die auf die beiden lauerten, scheinen die gute Stimmung nicht zu trüben. Vor allem die Tribute von Panem-Darstellerin, die sich auch gern mal vor den Fotografen versteckt, lachte immer wieder und wirkt auf den Schnappschüssen ziemlich glücklich.

Neben ihrem breiten Grinsen fiel vor allem der Look der 29-Jährigen gleich ins Auge. Superlässig in einen Teddy-Mantel gehüllt und in derben schwarzen Boots, war Jennifer offensichtlich ganz ohne Make-up unterwegs. Auch ihr Partner entschied sich für ein entspanntes Outfit und setzte unter anderem auf bequeme Sneaker.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence in New York

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New York im Februar 2019

