Damit hat wohl keiner gerechnet! Bereits seit einem Monat soll es zwischen dem einstigen Liebespaar Jessie J (31) und Channing Tatum (39) aus sein. Über ein Jahr haben die beiden zusammen verbracht, nachdem dann kürzlich die überraschenden Trennungs-News die Runde machten. Die Fans sind schockiert, denn nach Jenna Dewan (39) schien Channing mit Jessie sein Glück gefunden zu haben. Auch die Promiflash-Leser waren total schockiert über dieses Liebes-Aus!

Eine Promiflash-Umfrage zu dieser Neuigkeit offenbarte ein eindeutiges Ergebnis: Die meisten Teilnehmer haben nämlich nicht damit gerechnet, dass das Paar kurz vor Weihnachten plötzlich getrennte Wege geht. 76,2 Prozent aller Stimmen gaben zu, dass sie die Trennung der Sängerin und des Schauspielers total überrascht hätte (Stand: 20.12.2019, 09:33 Uhr). Nur 23,8 Prozent hätten es hingegen im Gefühl gehabt, dass das junge Liebesglück der zwei nicht für immer halten sollte.

Aber die zwei Berühmtheiten sollen nicht im Bösen auseinandergegangen sein. "Sie sind immer noch sehr eng miteinander und gut befreundet", versicherte ein Insider Us Weekly. Der Grund für die Trennung soll kein Streit gewesen sein, sondern sie sollen unterschiedliche Prioritäten im Leben gehabt haben. So sei die "Price Tag"-Interpretin lieber in ihrem Zuhause in England und Channing hätte durch seine Tochter Everly (6) den Wunsch gehabt, in Los Angeles zu bleiben.

MEGA Channing Tatum und Jessie J, März 2019

MEGA Jessie J, Oktober 2019

ActionPress Channing Tatum, September 2019

