So jung und schon so romantisch – Romeo Beckham (17) macht seinem Vornamen alle Ehre! Der zweitälteste Sohn von Victoria (45) und David Beckham (44) ist mit dem Nachwuchs-Model Mia Regan zusammen. Im November machte er die Liaison offiziell – und ganz offensichtlich würde er sein Glück seitdem am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Ganz stolz postet der Fußballer-Spross immer wieder süße Pärchen-Bilder bei Social Media. Aktuell genießen die jungen Turteltauben einen Romantik-Trip durch Frankreich und zeigen sich total verliebt in Paris!

Via Instagram veröffentlichte Romeo am Freitagvormittag eine ganz Reihe von Schnappschüssen aus der französischen Hauptstadt. Eine Aufnahme zeigt den 17-Jährigen mit einem Croissant in der Hand vor dem Triumphbogen. Eine anderes Foto zeigt ihn mit seiner Liebsten vor der Louvre-Pyramide und auf dem Eiffelturm. Die Galerie betitelte er ganz liebevoll mit: "Eine großartige Zeit in Paris!"

Erst Mitte November hatte Romeo seiner Angebeteten rührende Geburtstagsgrüße gewidmet. Zu zwei Fotos, die Mia unter anderem als Baby zeigen, schrieb der Bruder von Brooklyn Beckham (20): "Happy Birthday, Mooch. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag!"

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham in Paris, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / mimimoocher Mia Regan

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de